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Тело второго рыбака с перевернувшейся на Ханке лодки найдено в Приморье

Тело второго рыбака с перевернувшейся на Ханке лодки найдено в Приморье

Фото: Пресс-служба ДВРПСО МЧС России

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на ТАСС тело второго погибшего на озере Ханка в Приморье рыбака найдено. Об этом рассказали в районном отделе полиции.

Ранее сообщалось, что сотрудники МЧС ищут одного из четырех мужчин, которые перевернулись на озере Ханка во время шторма. В результате происшествия двум рыбакам удалось спастись, тело одного погибшего было обнаружено, поиски последнего продолжались.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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