Российская компания "Гудзон" и китайская судоверфь сели за стол переговоров после конфликта из-за санкций США

Судоходная компания "Гудзон", которую Минфин США в августе внес в санкционный список, села за стол переговоров с китайской судоверфью Sino United Docks (SUD), которая запрашивала тройную оплату за ремонт российского судна "Нептун", ссылаясь на санкции. Об этом сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Интерфакс - Дальний Восток".

"Мы пришли к пониманию с заводом, сели за стол переговоров и проводим сверку расходов на ремонт. Предполагаем, что "Нептун" выйдет к 1 ноября, на следующей неделе. Подсчет не займет много времени", - сообщил заместитель генерального директора по стратегическому развитию и логистике компании "Гудзон" Валерий Улискин.

По его словам, компания полагает, что уже переплатила за ремонт судна.

"После подписания акта выполненных работ какая-то из сторон заплатит, и судно выйдет с завода", - добавил В. Улискин.

Также он уточнил, что если согласие не будет достигнуто, то "Гудзон" намерен обратиться в арбитражный суд.

Ранее компания "Гудзон" сообщила, что китайский судоремонтный завод срывает контракт по ремонту судна "Нептун" из-за внесения этой компании в "черный" список в связи с санкциями США и опасением вторичных санкций. Судно находится в порту Нантонг (КНР) с середины апреля на ремонте, который должен был завершиться к началу лета. Тогда, по информации СК "Гудзон", российское консульство направило ноту в Минтранс Китая. Повторную ноту дипломаты отправили в среду.

По данным информационной системы "Интерфакса" X-Compliance, судоходная компания "Гудзон" находится под блокирующими санкциями США с 21 августа 2018 года. Также компания имеет риск подпасть под повторные санкции.

После внесения в санкционный список судам компании был запрещен вход в порты Южной Кореи, затем запрет был снят. Также возникли проблемы с ремонтом судна на китайской судоверфи.

ООО "Судоходная компания "Гудзон" занимается такими направлениями деятельности, как перевозка грузов морским транспортом, а также мультимодальные перевозки (транспортировка грузов по одному договору, но выполненная по меньшей мере двумя видами транспорта), полный комплекс услуг по транспортировке грузов "от двери до двери" с использованием морского, автомобильного и железнодорожного транспорта.

В собственности компании многоцелевые грузовые суда, суда для перевозки генеральных и навалочных, опасных, сборных, негабаритных, тяжеловесных грузов, нефтеналивной флот. География заходов судов включает Дальневосточное побережье, страны Юго-Восточной Азии, восточный сектор Арктики. Компания выполняет морские перевозки на Камчатку, Сахалин, в Магадан, Китай, морские грузоперевозки Северным морским путем.

Владельцами ООО "Судоходная компания "Гудзон" на паритетных началах выступают гендиректор ООО Геннадий Кононенко и владелец "Приморской морской логистической компании" Андрей Иванец.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]