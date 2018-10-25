На трассе, где разбилась легендарная Моника, произошла очередная "мототрагедия"

Смертельное ДТП произошло вечером 25 октября на трассе Седанка-Патрокл во Владивостоке, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на @Экипажи ДПС.

По предварительным данным, в районе микрорайона Патрокл со стороны о. Русский мотоциклисты гонялись наперегонки, явно превышая скоростной режим, в результате чего один из них не справился с управлением и влетел в автомобиль, следом туда же второй.

Один мотоциклист погиб мгновенно, второй серьёзных травм не получил.

Напомним, что мотоциклисты гибнут на объездной трассе во Владивостоке ежегодно. Особо резонансный произошел 31 июля 2017 года, когда разбилась известная во Владивостоке женщина-байкер Моника.

Напомним, что мотоциклистка на BMW S1000RR, двигаясь со стороны бухты Патрокл на улицу Снеговую, не справилась с управлением и въехала в барьерное ограждение. В результате ДТП она получила тяжелую сочетанную травму, от которой скончалась на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.

Установлено, что разбившаяся в ДТП 31 июля, неоднократно привлекалась к административной ответственности за превышение допустимой скорости движения. Стаж вождения погибшей на момент аварии составлял 21 год. Ивестие о гибели 40-летней мото-звезды, катавшей по Владивостоку под псевдонимом Моника, вызвало бурное общественное обсуждение. Мотоциклистка была знаменита: ее Instagram-аккаунт на момент смерти насчитывал более 137 тысяч подписчиков, а после сообщения о случившемся их число возросло на 7 тысяч. Женщина не скрывала, что любила адреналин: на своем спортивном мотоцикле BMW S1000 RR она развивала скорость более 250 км/ч.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]