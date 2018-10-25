Супруга экс-губернатора Приморья вошла в ТОП-25 богатейших женщин России

Супруга экс-губернатора Приморья Сергея Дарькина Лариса Белоброва заняла 14-ое место в рейтинге богатейших женщин России по версии Forbes.

В 2017 году доход актрисы театра имени Горького составил 260 миллионов долларов. Их принесли главные "активы" Белобровой – банк «Приморье» (54%) и Находкинская база активного морского рыболовства (61,5%).

Лидером рейтинга уже не в первый раз стала глава Inteco Management и супруга бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина с состоянием в 1,2 миллиарда долларов. Второе место заняла генеральный директор интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук с 600 миллионами долларов, а третье – бывшая супруга миллиардера Дмитрия Рыболовлева Елена (600 миллионов долларов).

Полный список богатейших женщин РФ

1. Елена Батурина (1,2 млрд долларов)

2. Татьяна Бакальчук (600 млн)

3. Елена Рыболовлева (600 млн)

4. Наталья Филева (600 млн)

5. Ольга Белявцева (500 млн)

6. Лидия Михайлова (500 млн)

7. Лилия Ротенберг (500 млн)

8. Татьяна Кузнецова (450 млн)

9. Евгения Гурьева (360 млн)

10. Наталья Луценко (350 млн)

11. Марина Седых (350 млн)

12. Ирина Абрамович (300 млн)

13. Наталья Касперская (270 млн)

14. Лариса Белоброва (260 млн)

15. Светлана Борцова (260 млн)

16. Наталия Опалева (260 млн)

17. Гузелия Сафина (240 млн)

18. Ксения Франк (240 млн)

19. Любовь Хоба (240 млн)

20. Галина Зубицкая (210 млн)

21. Ольга Груздева (200 млн)

22. Полина Дерипаска (200 млн)

23. Людимла Антипова (180 млн)

24. Ирина Герасименко (180 млн)

25. Екатерина Игнатова (180 млн)

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]