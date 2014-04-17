Олег Кожемяко намерен устроить "бюджетную революцию" в Приморье

Депутаты Законодательного Собрания приступают к обсуждению главного финансового документа края. Проекта бюджета Приморья на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов внесен в краевой парламент.

Совет Законодательного Собрания обсудил его соответствие требованиям законодательства и принял к рассмотрению краевым парламентом.

"Всем комитетам краевого парламента предстоит плотно поработать над проектом бюджета, чтобы те значительные меры социальной поддержки, которые сегодня внесены в Законодательное Собрание врио губернатора Олегом Кожемяко, нашли свое отражение в процессе утверждения бюджета на следующий год, - заявил в эксклюзивном интервью "Вести:Приморье" спикер ЗСПК Александр Ролик. – Долгое время приоритетом в бюджетной политике края были баланс статей расходов и доходов и снижение бюджетного дефицита. Многие проблемы в крае были запущены. Но сегодня ситуация меняется. С приходом к руководству краем Олега Николаевича Кожемяко появился шанс, что мы будем услышаны, и предложения депутатов, которые много лет нам не удавалось провести, будут реализованы. Мне также очень импонирует призыв Олега Николаевича работать единой командой для блага приморцев. Это важная объединяющая идея,и она воспринята депутатским корпусом. По социальным законопроектам на прошедшей сессии члены всех фракций голосовали единогласно.

Депутатский корпус видит, что Олег Николаевич четко определил приоритеты и приступил к решению застаревших проблем в социальной сфере Приморья. Это касается развития медицины, образования, культуры, социальной поддержки старшего поколения, многодетных семей, педагогов и врачей, возвращения муниципалитетам права распоряжаться своей землей и многих других сфер… Буквально за месяц глава края сдвинул с места большой пласт задач, часть которых уже удалось решить на законодательном уровне, а другие находятся в процессе доработки и наполнения конкретным содержанием.

По тем законопроектам, которые он вносит в Законодательное Собрание, мы видим, что исполнительная власть сегодня начинает последовательно и целенаправленно решать социальные проблемы. Мы, конечно же, поддерживаем эту тенденцию, активно включаемся в процесс, чтобы приблизить к решению те системные социальные вопросы, которые накопились у нас на округах и которые долгое время решить не удавалось.

Олег Николаевич Кожемяко озвучил целый ряд инициатив, которые значительно усиливают социальную ориентированность бюджета. Я убежден, что тем самым он дал понять, какой вектор деятельности на посту главы края считает основным – это благополучие населения края, повышение качества жизни приморцев. Именно такой губернатор нужен нашему краю".

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]