Жители дома во Владивостоке заявили о захвате земли стройкомпанией

Жители дома во Владивостоке вышли на митинг с требованием предотвратить застройку участка компанией, которая, по их словам, незаконно огородила территорию, сообщил РИА Новости член Общественной палаты Приморья Сергей Мильвит.

Митингующие собрались на Черёмуховой, 4а. По данным мэрии, уведомлений о проведении акций по этому адресу в администрацию не поступало.

"На митинг собрались около 50-60 человек. Суть их требований в том, чтобы не допустить застройки лесополосы, где можно сделать сквер. Компания "Аврора-Строй" заключила договор на снос административного здания, огородила его забором, а после забор стали расширять, захватив им часть клумбы, площадки. Эта территория находится в зоне жилой застройки", — сказал Мильвит.

Он отметил, что у компании истек срок договора по работе на данном участке еще весной, подчеркнув, что располагает копией договора подряда с указанными сроками.

Мильвит добавил, что жильцы дома собрали подписи под резолюцией, которую направят врио губернатора Олегу Кожемяко и в прокуратуру, чтобы там проверили информацию о ситуации с участком.

Комментарием стройкомпании РИА Новости пока не располагает.



РИА Новости https://realty.ria.ru/news_house/20181025/1531469731.html

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]