Жители дома во Владивостоке заявили о захвате земли стройкомпанией
Жители дома во Владивостоке вышли на митинг с требованием предотвратить застройку участка компанией, которая, по их словам, незаконно огородила территорию, сообщил РИА Новости член Общественной палаты Приморья Сергей Мильвит.
Митингующие собрались на Черёмуховой, 4а. По данным мэрии, уведомлений о проведении акций по этому адресу в администрацию не поступало.
"На митинг собрались около 50-60 человек. Суть их требований в том, чтобы не допустить застройки лесополосы, где можно сделать сквер. Компания "Аврора-Строй" заключила договор на снос административного здания, огородила его забором, а после забор стали расширять, захватив им часть клумбы, площадки. Эта территория находится в зоне жилой застройки", — сказал Мильвит.
Он отметил, что у компании истек срок договора по работе на данном участке еще весной, подчеркнув, что располагает копией договора подряда с указанными сроками.
Мильвит добавил, что жильцы дома собрали подписи под резолюцией, которую направят врио губернатора Олегу Кожемяко и в прокуратуру, чтобы там проверили информацию о ситуации с участком.
Комментарием стройкомпании РИА Новости пока не располагает.
РИА Новости https://realty.ria.ru/news_house/20181025/1531469731.html
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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