Международный аэропорт Владивосток переходит на зимнее расписание полетов

Международный аэропорт Владивосток сообщает о переходе на зимнее расписание полетов. График зимней навигации вводится с 28 октября 2018 года и будет действовать до 31 марта 2019 года.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу Международного аэропорта Владивостока, в новом сезоне зима-2018 возможности авиапутешественников расширятся благодаря открытию новых направлений и увеличению частоты рейсов в Международном аэропорту Владивосток.

В декабре 2018 года в аэропорт Владивосток приходит новая корейская авиакомпания - Air Philip, которая планирует начать полеты по маршруту Муан – Владивосток три раза в неделю на воздушных судах Embraer ERJ-145. Всего количество вылетов из Владивостока в Республику Корея после прихода нового перевозчика составит более 60 рейсов в неделю (9 рейсов в день), в том числе до 45 рейсов в неделю в Сеул, 13 рейсов в неделю в Пусан и четыре рейса в неделю в Тэгу. На южнокорейском направлении рейсы из Кневичей продолжат выполнять авиакомпании «Аврора», S7 Airlines, Korean Airlines, Jeju Air, Eastar Jet, T’Way Air и Air Busan. Кроме того,

В сезоне Зима-2018 запланирован целый ряд новых направлений из столицы Приморья – Фукуок, Далат, Чэнду и Саппоро. Остров Фукуок расположен в Сиамском заливе Южно-китайского моря и славится самыми красивыми и чистыми пляжами Вьетнама. Чартерный рейс по маршруту Владивосток-Фукуок будет выполнять авиакомпания Royal Flight на самолетах Boeing 757-200.

Основанный французскими колонизаторами курортный город Далат нередко именуют «маленький Париж», а близлежащую территорию – «Альпы во Вьетнаме». Город Чэнду является крупнейшим городом провинции Сычуань на юго-западе Китая и знаменит своими достопримечательностями и культурным наследием. Японский город Саппоро находится на острове Хоккайдо. Привлекательность этого города состоит в его горячих источниках и горнолыжных базах. Рейсы по маршрутам Владивосток-Харбин/Чанчунь-Далат, Владивосток–Чэнду–Утапао и Владивосток–Саппоро планирует выполнять авиакомпания «Уральские Авиалинии» на самолете А-320.

На китайском направлении авиакомпании «Уральские Авиалинии», «Аврора», S7 Airlines и NordStar будут выполнять рейсы в Пекин, Санью, Янцзи, Харбин, Муданьцзян, Шанхай, Чанчунь и Гонконг. Рейсы в Токио будут выполнять авиакомпании «Аврора» и S7 Airlines, а рейсы в Бангкок - авиакомпании S7 Airlines и «Уральские Авиалинии». При этом по сравнению с прошлым зимним сезоном увеличится частота регулярных рейсов в Токио, Пекин и Санью.

Авиакомпании Air Koryo, Uzbekistan Airways продолжат выполнять регулярные рейсы в Пхеньян и Ташкент, а программа туристических чартерных рейсов в Юго-Восточную Азию будет представлена популярными маршрутами – Утапао, Пхукет, Камрань и Краби, полеты на которых будут выполнять авиакомпании AZUR Air и Royal Flight.

На внутрироссийских авиалиниях в сезоне Зима-2018 регулярные рейсы традиционно будут выполняться в Москву, Хабаровск, Благовещенск, Петропавловск-Камчатский, Южно-Сахалинск, Якутск, Магадан, Комсомольск-на-Амуре, Иркутск, Читу, Улан-Удэ, Новосибирск, Екатеринбург, и Санкт-Петербург.

На внутрикраевых маршрутах авиакомпания «Аврора», будет выполнять до 30 рейсов в неделю из Владивостока в Кавалерово, Пластун, Терней, Дальнереченск, Дальнегорск и Преображение.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]