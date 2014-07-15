Олег Кожемяко посетил реабилитационный центр во Владивостоке, где пообщался с пациентами, медперсоналом и представителями благотворительного фонда. Учитывая количество детей, которым требуется специализированная помощь, глава региона пообещал, что будет построен дополнительный центр. Кроме того, семьи, проживающие в отдаленных районах, будут получать финансовую помощь, чтобы приезжать на реабилитацию во Владивосток.

«Владмама» известна всем жителям. За годы работы эта организация помогла уже тысячам приморских детей. Президент благотворительного фонда пригласила Олега Кожемяко посетить реабилитационный центр, где не обойтись без его помощи. Через это медицинское учреждение ежегодно проходят примерно полторы тысячи детей, у которых ДЦП, аутизм и другие сложные заболевания. Больше половины маленьких пациентов из отдаленных районов. И хоть лечатся за счет бюджета, у многих семей не всегда есть возможность привезти ребенка во Владивосток.

Ольга Романова, президент благотворительного фонда «Владмама»: «Иногда бывает, что семье просто не на что приехать, чтобы ребенок получил курс реабилитации, которое обеспечивается бюджетными финансированием. Иногда бывает, что маме не на что здесь проживать».

Глава региона пообещал, что в Приморье появятся дополнительные льготы. Семьям с особенными детьми будут оплачивать проезд до места реабилитации. Кроме того, Олег Кожемяко после общения с персоналом сообщил, что видит необходимость расширить площади медучреждения.

Олег Кожемяко, временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края: «Мы со своей стороны, конечно, сделаем все, чтобы была построена дополнительное здание, помещение. С тем, чтобы и расширялись услуги, и охват детей для реабилитации был больше».

Помимо этого, глава региона рассматривает возможность строительства в городе еще одного полноценного реабилитационного центра.

Николай Березкин, главный врач центра специализированных видов медицинской помощи: «Было со стороны Олега Николаевича предложено дополнительно построить такой же реабилитационный центр. Потому что не хватает площадей, не хватает мест».

«Владмама» 4 ноября, в День народного единства, организует благотворительный забег. Все деньги от акции пойдут на помощь и лечение особенных детям.

Олег Кожемяко, временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края: «Поэтому я сам с удовольствием приму участие в этом благотворительном забеге. Окажу помощь, со своей семьей, такому фонду. Ну, и призываю всех единомышленников, всех тех, кто крепко стоит на ногах, всех, кто просто желает поучаствовать в благотворительном забеге, принять участие в этой важной акции, средства от которой пойдут на лечение детей».

С 2018-го года в России объявлено Десятилетие детства. В рамках этой государственной программы из краевого бюджета будут выделены значительные финансовые средства для помощи маленьким пациентам.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]