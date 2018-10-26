Торговый оборот между Россией и Белоруссией за последние годы вырос в три раза и достиг практически 30 миллиардов долларов. Но приморцы мало знакомы с товаром из республики. Чтобы изменить ситуацию, в крае проводится масштабная ярмарка белорусских товаров.

Первое место по товарообороту с Россией среди стран СНГ. Белоруссия подтверждает статус важного экономического партнера. И страны наращивают масштабы торгового сотрудничества. Россия является основным поставщиком нефти и газа в Белоруссию. Республика экспортирует продукты питания, продукцию химпрома, текстильные изделия. Но всё разнообразие этих зарубежных товаров Приморье оценило впервые. Масштабная ярмарка развернулась в городах края. Гости из Беларуси уже побывали во Владивостоке, Уссурийске. Сейчас работают в Находке возле торгового центра «Галерея» с 10 до 19 часов.

На прилавках продукция практически всех крупных производителей Белоруссии: мясокомбинатов, кондитерских фабрик, также представлена минская косметика и текстиль.

Андрей Костюк, организатор ярмарки: «Здесь представлены все шесть областей нашей страны, практически все предприятия. Я думаю, привлекает, в первую очередь, качество, то, что у нас всё по ГОСТу делается, всё натуральное, настоящее, без каких-либо химических добавок».

Организаторы отмечают, проведение ярмарки — это презентация настоящей белорусской продукции, здесь представляют товар именно производители, ищут деловых партнёров. И, конечно, такой народный рынок способствует развитию торгово-экономических и дружеских отношений между странами. Отметим, работать ярмарка в Находке будет до 1 ноября.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]