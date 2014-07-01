Госдума приняла в первом чтении законопроект о налогообложении самозанятых
Госдума приняла в первом чтении пакет из трех законопроектов о проведении эксперимента по налогообложению самозанятых граждан. Предполагается, что налог на профессиональный доход для этой категории лиц введут на период с 2019 по 2028 год в Москве, Московской и Калужской областях, а также в Татарстане.
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Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на РИА Новости, на новый режим налогообложения смогут перейти граждане, чей доход не превышает 2,4 миллиона рублей в год, которые не имеют работодателя и не привлекают наемных работников по трудовым договорам. Сделать это можно будет без посещения налоговых органов через мобильное приложение «Мой налог». Там же можно будет платить сам налог.
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Доходы от реализации товаров, работ и услуг физлицам будут облагаться по ставке 4%, а если они реализованы ИП и юрлицам – 6%. Платить налог нужно будет ежемесячно.
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В случае перехода на новый режим налогообложения самозанятых граждан освободят от уплаты НДФЛ (13%) и дадут им право на налоговый вычет в пределах 10 тысяч рублей. Они смогут добровольно уплачивать взносы на обязательное пенсионное страхование.
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Как разъяснил зампред бюджетного комитета Леонид Симановский, если гражданин не заплатит налог с продажи конкретного товара или услуги, наступит ответственность за нарушение порядка формирования и сроков передачи фискального чека. При первом нарушении, по его словам, штраф составит 20% от полученной суммы, но не менее одной тысячи рублей. При повторном в течение шести месяцев нарушении назначат штраф в размере всей суммы расчета, на которую не сформирован фискальный чек, но не менее пяти тысяч рублей, отметил депутат.
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Для тех, кто не зарегистрировался в качестве самозанятого и, получая доход, не платит НДФЛ, ответственность за неуплату налога будет такой же, как и сейчас, то есть в зависимости от суммы неуплаченного налога. «При этом следует помнить, что в случае неуплаты НДФЛ с дохода, который превышает 900 тысяч рублей, наступает уже уголовная ответственность», – заключил зампред бюджетного комитета.
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Ранее депутаты предлагали ввести штраф для самозанятых за уклонение от уплаты налогов в размере полученного дохода.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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