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Госдума приняла в первом чтении законопроект о налогообложении самозанятых

Госдума приняла в первом чтении законопроект о налогообложении самозанятых

Госдума приняла в первом чтении пакет из трех законопроектов о проведении эксперимента по налогообложению самозанятых граждан. Предполагается, что налог на профессиональный доход для этой категории лиц введут на период с 2019 по 2028 год в Москве, Московской и Калужской областях, а также в Татарстане.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на РИА Новости, на новый режим налогообложения смогут перейти граждане, чей доход не превышает 2,4 миллиона рублей в год, которые не имеют работодателя и не привлекают наемных работников по трудовым договорам. Сделать это можно будет без посещения налоговых органов через мобильное приложение «Мой налог». Там же можно будет платить сам налог.

Доходы от реализации товаров, работ и услуг физлицам будут облагаться по ставке 4%, а если они реализованы ИП и юрлицам – 6%. Платить налог нужно будет ежемесячно.

В случае перехода на новый режим налогообложения самозанятых граждан освободят от уплаты НДФЛ (13%) и дадут им право на налоговый вычет в пределах 10 тысяч рублей. Они смогут добровольно уплачивать взносы на обязательное пенсионное страхование.

Как разъяснил зампред бюджетного комитета Леонид Симановский, если гражданин не заплатит налог с продажи конкретного товара или услуги, наступит ответственность за нарушение порядка формирования и сроков передачи фискального чека. При первом нарушении, по его словам, штраф составит 20% от полученной суммы, но не менее одной тысячи рублей. При повторном в течение шести месяцев нарушении назначат штраф в размере всей суммы расчета, на которую не сформирован фискальный чек, но не менее пяти тысяч рублей, отметил депутат.

Для тех, кто не зарегистрировался в качестве самозанятого и, получая доход, не платит НДФЛ, ответственность за неуплату налога будет такой же, как и сейчас, то есть в зависимости от суммы неуплаченного налога. «При этом следует помнить, что в случае неуплаты НДФЛ с дохода, который превышает 900 тысяч рублей, наступает уже уголовная ответственность», – заключил зампред бюджетного комитета.

Ранее депутаты предлагали ввести штраф для самозанятых за уклонение от уплаты налогов в размере полученного дохода.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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