В Артеме наркополицейские задержали «закладчика» синтетики

Сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков отдела МВД России по городу Артему остановили для проверки молодого человека. В ходе досмотра у него при себе обнаружено 12 полиэтиленовых свертков с находящимся внутри веществом, похожим на наркотики.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ОМВД по г. Артему, криминалистическое исследование показало, что изъятое является наркотическим средством синтетического ряда общей массой 4,6 граммов, что квалифицируется как крупный размер.

17-летнего жителя Артема доставили в отдел полиции, где он признался, что синтетические наркотики намеревался разложить в тайниках-закладках.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным частью 3 статьи 30, частью 3 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (Покушение на незаконный сбыт наркотических средств). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]