Тепло подается во всех муниципалитетах Приморья
К теплу подключено 1 526 объектов соцкульбыта и 8 479 жилых домов в Приморском крае, запущено 759 из 857 котельных.
В большинстве муниципалитетов процесс запуска отопления уже завершен, идет регулировка внутридомовых систем и устранение мелких аварий. Не до конца пока подключены объекты во Владивостоке, Дальнегорске, Большом Камне, Уссурийске и Хасанском районе. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.
Обо всех неисправностях при запуске отопления необходимо сообщать по телефонам диспетчерских служб.
Кроме этого, в государственной жилищной инспекции Приморья открыта «горячая линия». По телефону: 8 (4232) 243-26-32, с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00, принимаются звонки о перебоях с теплом в квартирах.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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