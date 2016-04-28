Приморская строительная компания получила высокую награду от международного бизнес-сообщества. Предприятие «ГлавМонтажОбъединение» из Уссурийска оценили за качество работы.

Получить «Международную Звезду за Качество» компании помогло внедрение модели всеобщего управление качеством. Шесть лет назад к ним обратились специалисты всемирной организации «Бизнес инициатив дирекшин» с предложением внедрить на предприятии 100 пунктов программы QC100. По первому пункту провели ребрендинг компании, то есть поменяли торговую марку и название.

Андрей Окунев, генеральный директор СПК «ГлавМонтажОбъединение»: «По прошествии небольшого периода времени мы заметили то, что подрядные организации стали по-другому к нам относиться. По-другому стали вестись продажи нашей продукции и они стали увеличиваться. Объем производства мы стали наращивать. То есть внедрение критериев качества, они помогли нам нарастить производство. И, соответственно, мы развиваемся, мы растем».

Один из критериев качества — это работа с персоналом. Последние шесть лет в компании совершенно нет текучки кадров, благодаря этому повысилась и производительность труда. В мае международная организация «Бизнес инициатив дирекшин» пригласила компанию для участия в конвенции по качеству 2018 года, которая проходила во Франкфурте-на-Майне в сентябре.

Андрей Окунев, генеральный директор СПК «ГлавМонтажОбъединение»:

- Скажите, пожалуйста, чем является для Вас качество? Как Вы поддерживаете стандарты качества в Вашей компании?

- Качество всегда во время строительства должно быть на высоте, в связи с тем, что дома потом эксплуатируются очень долгое время и люди проживающие должны чувствовать себя комфортно. Это на прямую зависит качество выполненных строительно-монтажных работ предприятием.

Международное сообщество высоко оценило работу компании из Уссурийска по внедрению модели всеобщего управление качеством.

- Дамы и господа, мы приветствуем СПК «ГлавМонтажОбъединение» из России. Господин Андрей Окунев, генеральный директор, получает большую награду за качество.

Сегодня СПК «ГлавМонтажОбъединение» благодаря этой модели успешно развивается и наращивает объемы производства по строительству крупнопанельных жилых домов по всему Приморью.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]