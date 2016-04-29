ГТРК «Владивосток» завершает свой проект «Приморью — 80! Наша история» большим итоговым фильмом

ГТРК «Владивосток» завершает специальный телевизионный проект «Приморью — 80! Наша история», приуроченного к годовщине образования Приморского края. В течение года журналисты «Вестей: Приморье» рассказывали о наших земляках и событиях из истории края, которые определили облик Приморья в год его 80-летия. Финальная точка проекта — документальный фильм, который собрал лучшие фрагменты исторической хроники и портреты современников.

Показ фильма состоится 26 октября в 22.00 на телеканале «Россия-24» и в воскресенье, 28 октября, на телеканале «Россия-1» в 9.45.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]