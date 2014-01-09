На выплаты «детям войны» в Приморье направили уже более 31 млн рублей
Уже более 31 миллиона рублей из бюджета Приморского края направлено на выплаты адресной помощи пенсионерам, относящимся к категории «дети войны». По постановлению краевой Администрации первые 6 миллионов рублей в начале этой недели распределены по кредитным организациям.
Как отмечают в краевом департаменте труда и социального развития, более 120 тысяч пенсионеров, относящихся к категории «дети войны», получат по 1 тысяче рублей. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.
«Мы ожидаем, что очередные средства поступят до конца октября. Эти деньги на выплаты тем, кто получает пенсии через почтовые отделения», – отмечают в департаменте труда и социального развития Приморского края.
Напомним, закон о поддержке пожилых приморцев, родившихся с 22 июня 1928 года по 3 сентября 1945 года, принят по инициативе врио Губернатора края Олега Кожемяко.
Документ устанавливает для «детей войны» право на ежегодные выплаты ко Дню Победы и ко Дню окончания Второй мировой войны. В качестве мер социальной поддержки в законе указаны компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в размере 50%. Расходы на оплату взноса на капитальный ремонт компенсируют на 100%. Предусмотрены также льготы по транспортному налогу.
Закон принят депутатами краевого парламента 24 октября и начнет действовать через 10 дней после официального опубликования. Вместе с тем Олег Кожемяко распорядился поддержать приморцев, чье детство пришлось на военные годы, еще на стадии разработки законопроекта.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
24.10.2018 Закон о «детях войны» принят в Приморье
-
09.10.2018 Проект краевого закона о «детях войны» рассмотрит парламент Приморья
-
30.05.2017 Более 165 тысяч пенсионеров Владивостока получат в июне губернаторскую тысячу
-
01.10.2015 На поддержку пенсионеров в Приморье предусмотрели 7,3 миллиарда рублей
-
24.01.2014 В Приморье начали выплачивать адресную помощь пенсионерам
-
09.01.2014 «Губернаторские» выплаты пенсионерам Приморья увеличены до 1 тысячи рублей
Добавить комментарий