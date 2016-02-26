В Приморье транспортные полицейские пресекли опасные игры детей на железной дороге
На станции Угольная транспортные полицейские увидели троих детей, которые увлеченно играли на железнодорожных путях и накладывали камни на рельсы.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УТ МВД России по ДФО, стражи правопорядка установили личности несовершеннолетних, провели с ними профилактические беседы и привели реальные примеры, когда подобные действия приводили к трагическим последствиям.
В отношении родителей транспортные полицейские составили протоколы административном правонарушении по ст. 5.35 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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