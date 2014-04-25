Трое жителей Владивостока отправятся в колонию строгого режима за нападение на предпринимателя из КНР
Первореченский районный суд г. Владивостока вынес приговор двум сводным братьям, которые осуждены за разбой, совершенный с применением оружия, в особо крупном размере.
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру, преступление совершено весной 2017г. на территории овощной базы по ул. Снеговой во Владивостоке. На территории базы шла оптовая торговля фруктами за наличный расчет, а потерпевший хранил выручку при себе — фигуранты дела об этом знали.
Разработав совместно с третьим лицом (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с его розыском) план нападения, злоумышленники приготовили черные шапки с прорезями для глаз, чтобы скрыть внешность, а также пистолет системы Макарова, заряженный патронами.
В темное время суток все трое спрятались за контейнерами, установленными недалеко от входа на склад, где ожидали появление жертвы.
Увидев потерпевшего, злоумышленники подбежали к нему и, демонстрируя пистолет, напали на мужчину.
Опасаясь за свою жизнь и здоровье, предприниматель бросил коробку с деньгами и попытался убежать в сторону склада. Один из нападавших в этот момент с силой нанес ему удар рукой в область головы. После этого фигуранты скрылись с места преступления, забрав с собой коробку, в которой находились почти 3,5 млн рублей.
С учетом обстоятельств совершенного преступления и личности виновных, суд назначил им за содеянное 9 лет 6 месяцев и 8 лет 6 месяцев лишения свободы соответственно, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Суд также удовлетворил заявленные исковые требования потерпевшего, взыскав с виновных 3 млн 460 тыс. рублей.
Приговор в законную силу не вступил.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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