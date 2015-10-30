Анонс на 27 октября

27 октября во Владивостоке будут подводить итоги конкурса-фестиваля молодежной социальной рекламы «Мое кино». В 14.40 в Большом зале кинотеатра «Уссури» (ул. Светланская, 31) состоится показ лучших короткометражных работ фестиваля-конкурса «Мое кино». Вход свободный.

27 и 28 октября во Владивостоке на центральной площади будет проходить продовольственная ярмарка.

27 октября г. Владивосток, с/к «Олимпиец» (ул. Батарейная, 2) ВК «Приморочка» Владивосток – ВК «Искра-АМОНД» Самара. Высшая лига «А» по волейболу среди женских команд, сезон 2018/19.

27-28 октября г. Артем, трасса ТРК «Приморское кольцо». Открытый Чемпионат и Первенство Приморского края по бесснежным дисциплинам ездового спорта «Приморская осень 2018». Открытие 27 октября в 13.00.

27-28 октября г. Артем ФОК (ул. Фрунзе, 32б). Чемпионат и Первенство Приморского края по пауэрлифтингу, троеборье. Начало 27 октября в 10.00, открытие в 13.00.

27-28 октября г. Уссурийск, с/к «Локомотив» (ул. Слободская, 6). Чемпионат и Первенство Приморского края по каратэ. Начало в 10.00, открытие 27 октября в 13.00.

27-28 октября г. Партизанск. Чемпионат и Первенство Приморского края по велоспорту в дисциплине маунтинбайк – велокросс. Открытие 27 октября в 11.00.

27 октября — Всероссийский день гимнастики.

27 октября — Всемирный день аудиовизуального наследия.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]