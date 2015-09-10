Молодые пилоты истребителей выполнили ракетные пуски на полигоне в Приморье
Выпускники Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков, получившие распределение в Восточный военный округ, на полигоне в Приморье выполнили на истребителях свои первые ракетные пуски по воздушным целям.
Учение проводилось в воздушных полигонах Приморского края. Молодые летчики управляли истребителями-перехватчиками МиГ-31БМ, сообщает пресс-служба Тихоокеанского флота.
Самолет Су-30М2 последовательно сбросил нескольких святящихся авиационных бомб, которые имитировали воздушные цели условного противника. Огонь по мишеням велся ракетами "воздух-воздух" с дистанций от 20 до 40 километров. Всего было выполнено более 10 пусков.
После успешных действий истребителей-перехватчиков МиГ-31, в воздух поднялись две пары истребителей Су-35С, которые поразили воздушного "противника" с применением 30-мм авиационных пушек.
Весной полк ВВС и ПВО Восточного военного округа пополнили 12 лейтенантов. В соответствие с программой подготовки молодые офицеры под руководством опытных инструкторов осваивают современную авиационную технику.
Истребительный авиационный полк армии ВВС и ПВО восточного Военного округа, дислоцированный в Приморье, в 2016 году был укомплектован многоцелевыми сверхманевренными истребителями Су-35С, поколения "4++" и модернизированными истребителями-перехватчиками МиГ-31БМ.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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