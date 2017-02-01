Несколько человек пострадали в серьезном ДТП на Авангарде во Владивостоке

Во Владивостоке в районе Авангарда произошло серьезное ДТП с участием нескольких машин, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на инстаграм dps_vl.

В аварии есть пострадавшие, информация уточняется.

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По предварительной информации сервиса «Пробки» на VL.ru, один из автомобилей двигался на запрещающий сигнал светофора. В аварии пострадали водители всех транспортных средств – с места ДТП их забрала скорая.

Авария стала причиной внушительного затора на Светланской, как со стороны центра города, так и со стороны Луговой. В обстоятельствах случившегося разбираются сотрудники полиции.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]