Несколько человек пострадали в серьезном ДТП на Авангарде во Владивостоке
Во Владивостоке в районе Авангарда произошло серьезное ДТП с участием нескольких машин, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на инстаграм dps_vl.
В аварии есть пострадавшие, информация уточняется.
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По предварительной информации сервиса «Пробки» на VL.ru, один из автомобилей двигался на запрещающий сигнал светофора. В аварии пострадали водители всех транспортных средств – с места ДТП их забрала скорая.
Авария стала причиной внушительного затора на Светланской, как со стороны центра города, так и со стороны Луговой. В обстоятельствах случившегося разбираются сотрудники полиции.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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