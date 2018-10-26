Многодетным семьям Приморья будут предоставлять бесплатное жилье. Видеорепортаж Виктории Сарада
Многодетным семьям Приморья будут предоставлять бесплатное жилье. Внести поправки в краевой закон предложил временно исполняющий обязанности губернатора края Олег Кожемяко. Сейчас в Приморском крае почти 6 тысяч многодетных семей, которые нуждаются в улучшении жилищных условий. Кроме того, поправки предусматривают и увеличение социальных выплат.
Звонкий смех в этом доме - дело привычное. У Ларисы Протасевич 24 ребенка. Из них только двое – биологические. На первое усыновление решились с мужем еще в 95-м, в Биробиджане. Когда перебрались в Приморье, глазом моргнуть не успели, как внучка нашла себе сестренку.
Лариса Протасевич, мама 24 детей: "Поехали в Черниговку, видим, идет девочка в детский дом. Такая красивая девчонка, маленькая. Саша кричит: «Бабушка, это моя сестренка»".
Так в доме появилась новая дочка. Когда муж, всю жизнь прослуживший на судне, вышел в отставку, усыновили еще троих, а потом еще и еще… 13 старших сейчас уже выросли и разъехались. У них - свои семьи. Младшие пока остаются с Ларисой и… В небольшом двухэтажном коттедже такой ораве, конечно, тесно. Даже уроки ребятне приходится делать на кухне. Играть – тоже. Правда, любимая приставка сейчас под запретом. Провинилась малышня.
- Саша у нас, который проказник, сломал титан, а Сёма у нас душевую кабинку сломал. Вот мы в том году все это купили. А Женя у нас приехал, плитку потолочную сделал, сделал стены.
Женя – один из старших. Он уже давно живет и работает в Уссурийске, но про своих не забывает. В этой семье вообще принято заботиться друг о друге. Например, Алина каждый день печет пироги. К духовому шкафу не подпускает даже маму. Говорит, у нее и без того забот хватает.
- Майки, футболки. Все новенькое у пацанов. Если в больницу или куда-то - всё в запасе есть у нас.
Одежда, обувь, да те же школьные принадлежности купить на одиннадцать человек – дело непростое. Сейчас, надеется Лариса, станет чуть легче – в краевом бюджете на каждого ребенка из многодетной семьи дополнительно предусмотрены единовременные выплаты.
Олег Кожемяко, врио губернатора Приморского края: "Единовременное пособие на каждого ребенка в пределах пяти тысяч. Организация питания, транспортный налог мы уберем. Посмотрим по плате за капитальный ремонт и посмотрим по субсидиям на услуги ЖКХ".
Поправки в краевой закон включают в себя не только льготы и выплаты. Главное – это бесплатное жилье приморцам, которые воспитывают пять и более детей. Причем минимальная площадь квартиры – 100 квадратных метров. Принятия поправок с нетерпением ждут все многодетные Приморья, но с особым нетерпением те шесть тысяч семей, кто нуждается в улучшении жилищных условий. В их числе и Протасевич.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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