На следующей неделе в Приморье немного потеплеет

В начале следующей недели погода в Приморском крае будет неустойчивой. В понедельник, 29 октября, над акваторией Японского моря южнее Приморья будет смещаться циклон и вызовет на юго-востоке края осадки. Одновременно над Приморьем будет смещаться холодный тропосферный вихрь, местами пройдёт небольшой снег. Температурный фон продолжит понижаться: ночью на большей территории края до −1…−8 °C, на побережье останутся положительные значения температур до +3 °C. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Примпогоду.

Днём столбики термометров поднимутся не выше 0…+8 °C.

Во вторник атмосферное давление над краем начнёт расти, но небольшой снег местами ещё сохранится. Температурный фон существенно не изменится. В середине недели осадки совсем прекратятся, начнётся потепление.

Во Владивостоке в начале следующей недели погода ожидается прохладной и в основном без осадков. Лишь в ночь на понедельник возможны небольшие осадки. Свежий северо-западный ветер. Значения минимальных температур понизятся до 0…+2 °C, максимальных до +6…+8 °C.

В среду станет немного теплее.



Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]