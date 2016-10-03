В ночь с 26 на 27 октября и днем 27 октября на востоке края, на северо-востоке края, а также местами на севере края ожидается серьезное ухудшение погоды! Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на интернет-ресурс "Маглипогода", в этих районах ожидается очень сильный дождь, дождь со снегом, на перевалах ночью местами мокрый снег и гололедные явления, очень сильный ветер, на побережье штормовой. В недельном прогнозе от 21 октября было сделано сообщение: “Похолодание будет происходить в два этапа. Сначала обрушится мощный циклон на Приморья 26-27 октября, потом в самом конце месяца пройдет еще циклон и фронт.“ В целом предварительный прогноз подтверждается, но произошли некоторые изменения:

Циклон с запада идет на Хабаровский край, там вихрь остановится на два дня. Через Приморский край пройдут фронтальные разделы этого циклона. При прохождении фронтов, сегодня вечером образуется волновой циклон. На Японской карте погоды JMA видно, где завтра утром будет находиться западный циклон и волновой циклон, соединенный фронтом окклюзии. В связи с этим в Приморье основное ухудшение погоды ожидается на востоке и на северо-востоке края сегодня ночью и завтра в первой половине дня.

По словам автора ресурса, похолодание будет, но не такое резкое, как ожидалось ранее. Ведь циклон над Хабаровским краем будет стационировать около двух дней.

В ночь с 26 на 27 октября в Приморье ожидается серьезное ухудшение погоды. Сегодня днем в Приморье погода начнет ухудшаться. Облачность и влажность в течение дня будет увеличиваться. На юге края днем начнется небольшой дождь. Далее дожди распространяться на центральные районы, а вечером на всю территорию края. В основном пройдут небольшие, на юге края местами умеренные дожди. Днем ожидается усиление южного ветра до 15 -22 м/с. Температура воздуха +8 °С +16 °С.

Внимание! При прохождении фронтальных разделов, вечером над Приморьем произойдет образование волнового циклона! В связи с этим погода в Приморье резко ухудшится. Интенсивность осадков и сила ветра возрастет. В ночь с 26 на 27 октября в Приморском крае пройдут дожди, местами сильные, на востоке края местами очень сильные. На перевалах местами снег с дождем, возможны гололедные явления. Утром и в первой половине дня на севере центральных районах, на северо-востоке края и на севере края пройдут сильные осадки в виде дождя со снегом, местами возможен мокрый снег. На перевалах пройдет мокрый снег и гололедные явления.

Внимание! В связи с образованием волнового циклона и понижением температуры объявляется предупреждение №1 в районах: Лазовский, Ольгинский, Кавалеровский, Тернейский, Красноармейский, Пожарский; в городском округе: Дальнегорск; а также на востоке Чугуевкого и Дальнереченского района. В этих районах в ночь с 26 на 27 октября, а также днем 27 октября ожидается серьезное ухудшение погоды! Пройдут сильные осадки в виде дождя, дождя со снегом, на перевалах мокрый снег, на восточном побережье местами грозы. Ожидается выпадение осадков с количеством 30-60 мм и более за 12 часов и менее. Также будет сильный ветер, на побережье штормовой. Температура воздуха ночью и днем 27 октября +1 °С +10 °С. После прохождения волнового циклона на Приморский край вторгнется арктический воздух. Ветер сменится на северо-западный и сразу похолодает. Вечером 27 октября осадки прекратятся почти везде. На севере края в ночь с 27 на 28 октября пройдет небольшой, местами умеренный снег. На дорогах снежный накат и гололедица. Температура воздуха в ночь с 27 на 28 октября -1 °С -8 °С, на побережье 0 °С +5 °С. При этом на побережье ветрено.

Во Владивостоке сегодня ожидается пасмурная погода. Во второй половине дня пройдет небольшой, временами умеренный дождь. Ветер южный, очень сильный до 22 м/с. Температура воздуха днем +13 °С +15 °С. Вечером при образовании волнового циклона пройдет дождь, временами сильный. После прохождения волнового циклона и фронтальных разделов в столице Приморья ветер сменится на северо-западный и похолодает до +6 °С +8 °С. Осадки пойдут на убыль и утром 27 октября прекратятся. Еще раз напоминаю автовладельцам, особенно тем, кто собирается в дорогу сегодня в ночь и ехать через перевалы в северные и восточные районы, лучше постарайтесь сменить летнюю резину на зимнюю до 27 октября! Далее Приморский край ждет вторая волна похолодания, после которой будет очень холодно.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]