Анонс на 28 октября

28 октября г. Владивосток, с/к «Олимпиец» (ул. Батарейная, 2) ВК «Приморочка» Владивосток – ВК «Искра-АМОНД» Самара. Высшая лига «А» по волейболу среди женских команд, сезон 2018/19.

28 октября г. Владивосток, КСК «Фетисов Арена». ХК «Адмирал» Владивосток – ХК «Ак Барс» Казань. Чемпионат КХЛ по хоккею сезона 2018/19 гг.

28 октября г. Воронеж. ФК «Факел» Воронеж - ФК «Луч» Владивосток. 19-й тур ОЛИМП-Первенства России сезона-2018/2019.

28 октября на центральной площади Владивостока будет работать продовольственная ярмарка.

28 октября - День автомобилиста (День работников автомобильного транспорта).

28 октября - Международный день анимации.

28 октября - Международный день тёщи.

28 октября - День бабушек и дедушек в России.

28 октября - День создания армейской авиации России.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]