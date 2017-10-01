Анонс на 28 октября
28 октября г. Владивосток, с/к «Олимпиец» (ул. Батарейная, 2) ВК «Приморочка» Владивосток – ВК «Искра-АМОНД» Самара. Высшая лига «А» по волейболу среди женских команд, сезон 2018/19.
28 октября г. Владивосток, КСК «Фетисов Арена». ХК «Адмирал» Владивосток – ХК «Ак Барс» Казань. Чемпионат КХЛ по хоккею сезона 2018/19 гг.
28 октября г. Воронеж. ФК «Факел» Воронеж - ФК «Луч» Владивосток. 19-й тур ОЛИМП-Первенства России сезона-2018/2019.
28 октября на центральной площади Владивостока будет работать продовольственная ярмарка.
28 октября - День автомобилиста (День работников автомобильного транспорта).
28 октября - Международный день анимации.
28 октября - Международный день тёщи.
28 октября - День бабушек и дедушек в России.
28 октября - День создания армейской авиации России.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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