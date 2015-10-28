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Анонс на 29 октября

С 29 по 31 октября пройдет первый Съезд работников сферы социальной защиты Приморья.

С 29 октября по 2 ноября в медучреждениях региона пройдут мероприятия, нацеленные на раннее выявление рака груди. Медицинские учреждения ждут всех желающих на медицинский осмотр. 

28 октября - Всемирный день борьбы с инсультом.

29 октября - Всемирный день псориаза.

29 октября - День работников вневедомственной охраны Росгвардии.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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