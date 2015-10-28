Анонс на 29 октября
С 29 по 31 октября пройдет первый Съезд работников сферы социальной защиты Приморья.
С 29 октября по 2 ноября в медучреждениях региона пройдут мероприятия, нацеленные на раннее выявление рака груди. Медицинские учреждения ждут всех желающих на медицинский осмотр.
28 октября - Всемирный день борьбы с инсультом.
29 октября - Всемирный день псориаза.
29 октября - День работников вневедомственной охраны Росгвардии.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
20.10.2018 Анонс на 21 октября
-
15.10.2018 Анонс на 16 октября
-
28.10.2017 Анонс на 29 октября
-
15.10.2016 Анонс на 16 октября
-
02.10.2016 Анонс на 3 октября
-
28.10.2015 Анонс на 29 октября
Добавить комментарий