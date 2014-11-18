В Приморье пересечение автомобилем двойной сплошной привело к смертельному ДТП
В дежурную часть отдела МВД России по Надеждинскому району поступило сообщение о столкновении транспортных средств в районе 720 км автодороги А-370 «Уссури». На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции, бригада скорой медицинской помощи. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.
Установлено, водитель автомобиля Дайхатсу Териос, 70-летний мужчина, двигался со стороны Уссурийска в направлении Владивостока. При совершении разворота водитель пересек двойную сплошную, спровоцировав столкновение с автомобилем Тойота Таун Айс под управлением 58-летнего мужичины. В результате удара водитель автомобиля Дайхатсу погиб на месте ДТП, водитель Тойота получил ушиб грудной клетки.
По факту ДТП со смертельным исходом проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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