Программа «КоррупциЯпротив»: За коррупцию расплачивается каждый из нас
Программа «КоррупциЯпротив» от 26 октября 2018 года.
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
01.12.2017 Очередной выпуск программы "КоррупциЯпротив" - 2 декабря, в 9.20 на телеканале "Россия 1"
-
24.11.2017 В эфире ГТРК «Владивосток» - новые выпуски специального телевизионного проекта «КоррупциЯпротив»
-
16.11.2017 Новый проект ГТРК "Владивосток" "КоррупциЯпротив"
-
09.10.2017 Программа "Это выгодно" от 9 октября 2017 года
-
14.10.2016 Программа "Пульс" от 13 октября 2016 года
-
11.10.2016 Программа "Пульс" от 10 октября 2016 года
Добавить комментарий