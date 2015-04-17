СК проводит проверку по факту обрушения моста в Приморье

Следственный комитет проводит проверку по факту обрушения моста в Михайловском районе Приморья. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на старшего помощника руководителя Следственного управления СКР по ПК Аврору Римскую.

По предварительным данным, один человек погиб. Следствие проводит проверку по факту обрушения мостового сооружения.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]