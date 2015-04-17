СК проводит проверку по факту обрушения моста в Приморье
Следственный комитет проводит проверку по факту обрушения моста в Михайловском районе Приморья. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на старшего помощника руководителя Следственного управления СКР по ПК Аврору Римскую.
По предварительным данным, один человек погиб. Следствие проводит проверку по факту обрушения мостового сооружения.
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
25.09.2017 Во Владивостоке проходит проверка по факту гибели белухи
-
11.03.2017 Следствие проводит проверку по факту «выгула» владивостокского новорожденного на окне
-
18.01.2017 Следственный комитет проводит проверку по факту нападения на телеоператора «Вестей: Приморье»
-
09.11.2016 Прокуратура Приморья проводит проверку по факту обрушения потолка в жилом доме в поселке Славянка
-
18.03.2016 В Уссурийске проводится доследственная проверка по факту частичного обрушения моста
-
17.04.2015 Во Владивостоке Следственный комитет проводит доследственную проверку по факту отравления детей в детском саду
Добавить комментарий