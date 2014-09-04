Новости Общество Происшествия

QR Код этой страницы
Сегодня, 17:26
  1

Ливень с мощной грозой обрушились на Владивосток

Ливень с мощной грозой обрушились на Владивосток

Сильный ливень  с мощной грозой обрушились на Владивосток вечером в пятницу, 26 октября. Раскаты грома раздались около 17 часов, пошел умеренный дождь.

По прогнозам синоптиков, это только начало: пик непогоды еще впереди. Самый сильный дождь пойдет в 21 час, когда интенсивность осадков возрастет до 10 мм за 3 часа.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Facebook,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:

Владивостокский аэропорт должен получить имя:



Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Отдых у моря