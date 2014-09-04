Ливень с мощной грозой обрушились на Владивосток
Сильный ливень с мощной грозой обрушились на Владивосток вечером в пятницу, 26 октября. Раскаты грома раздались около 17 часов, пошел умеренный дождь.
По прогнозам синоптиков, это только начало: пик непогоды еще впереди. Самый сильный дождь пойдет в 21 час, когда интенсивность осадков возрастет до 10 мм за 3 часа.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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