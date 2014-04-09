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Гражданин Узбекистана пытался дать взятку полицейскому в Приморье

Гражданин Узбекистана пытался дать взятку полицейскому в Приморье

Фото: ceur.ru

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело в отношении 27-летнего гражданина Узбекистана. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки).

По версии следствия, 23 октября 2018 года полицейскими  был выявлен факт совершения гражданином республики Узбекистан  административного правонарушения, связанного с нарушением гражданином  правил въезда  в Россию  либо режима пребывания в России. Подозреваемый, желая избежать привлечения к административной  ответственности и выдворения за пределы РФ, лично дал сотруднику полиции  взятку в размере 30 тыс рублей за то, чтобы тот не составлял административный протокол. Однако действия подозреваемого  не доведены до конца по независящим от него обстоятельствам.

Расследование уголовного дела продолжается, проводится комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего.


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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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