Во Владивостоке пройдет сельскохозяйственная ярмарка

Приобрести сезонные овощи и фрукты, а также рыбопродукцию, соленья, мясную и молочную продукцию от местных производителей можно будет на центральной площади в субботу и в воскресенье, 27 и 28 октября. В пятницу ярмарка работать не будет. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Изменение расписания стартует с ближайшей субботы, 27 октября. Далее общегородская ярмарка будет работать с 9 до 18 часов по следующим датам: 27 и 28 ноября, 3 ноября, 10 и 11 ноября, 17 ноября.

Традиционно общегородская ярмарка развернется на центральной площади города. Здесь свою продукцию представят более 300 фермеров и товаропроизводителей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]