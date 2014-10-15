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Во Владивостоке пройдет сельскохозяйственная ярмарка

Во Владивостоке пройдет сельскохозяйственная ярмарка

Приобрести сезонные овощи и фрукты, а также рыбопродукцию, соленья, мясную и молочную продукцию от местных производителей можно будет на центральной площади в субботу и в воскресенье, 27 и 28 октября. В пятницу ярмарка работать не будет. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Изменение расписания стартует с ближайшей субботы, 27 октября.  Далее общегородская ярмарка будет работать с 9 до 18 часов по следующим датам: 27 и 28 ноября, 3 ноября, 10 и 11 ноября, 17 ноября.

Традиционно общегородская ярмарка развернется на центральной площади города. Здесь свою продукцию представят более 300 фермеров и товаропроизводителей.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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