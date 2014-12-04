В приморской свекле обнаружено значительное превышение уровня нитратов
Исследование пробы от партии свеклы общим весом 100 тонн, произведенное специалистами «Приморской межобластной ветеринарной лаборатории», показало значительное превышение уровня нитратов. Продукцию для проведения лабораторного контроля сдал глава крестьянско-фермерского хозяйства из Приморского края. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Россельхознадзор.
Как показали результаты испытаний, в свекле свежей столовой выявлено содержание нитратов в 1,8 раза превышающее нормативное значение.
По результатам лабораторных исследований продукция признана не отвечающей требованиям по безопасности продукции. Результаты исследований переданы владельцу партии для предотвращения реализации небезопасной продукции.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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