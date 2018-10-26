Почти 1,5 тонны рыбной просрочки сожгли сегодня во Владивостоке. Россельхознадзор вместе с сотрудниками ОМВД проверили оптово-розничное предприятие в Артеме. Как оказалось, рыбная продукция там хранится с нарушением.

История с душком своё начало берет в Артеме. Там, в контейнере рядом с качественным товаром хранились протухшие головы лососёвых, икра сельди и рыбный фарш. Срок годности продуктов истёк еще в 2017-м. Употреблять в пищу их нельзя. Как минимум это может стать причиной отравления.

Александр Барабаш, зам. нач. отдела по безопасности продукции животного происхождения Управления Россельхознадзора по Приморскому краю: «В продукции, сроки годности в которой истекли, начинают происходить необратимые процессы. Развивается патогенная флора, которая опасна для здоровья не только людей, но и животных».

Нарушение ветеринарного законодательства обернулось для предпринимателя изъятием товара и штрафом в 10 тысяч рублей. Это минимальный вид наказания, поскольку такая оплошность впервые. А вот на заводе по утилизации биоотходов рыбные головы горят частенько. 700 градусов в топке всё превращают в пыль за считанные минуты.

Виктория Сарада, корреспондент: «Запах жаренного здесь круглые сутки. Продукты, которые не соответствуют санитарной норме сжигают в маленькой печи. Для полутора тонн просрочки разогрели печь побольше».

Ефим Якимчук, генеральный директор завода по утилизации биоотходов: «Мы ориентируемся на производительность в этой большой печи, порядка 15 тонн в сутки».

После синего пламени просроченная заморозка становится полезной пылью. Рыбную муку уже давно используют в качестве удобрения.

Ваша оценка данного материала: 5 4 3 2 1 Голосовать Результаты опроса

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]