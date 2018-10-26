Врио губернатора Приморья Олег Кожемяко выехал на место обрушения автомобильного моста
Временно исполняющий обязанности губернатора Приморья Олег Кожемяко выехал на место обрушения автомобильного моста в Михайловском районе. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе краевой администрации, передает «Вести: Приморье».
Ранее сообщалось, что автомобильный мост рухнул в Михайловском районе Приморья, около села Осиновка, когда по нему проезжал грузовой автомобиль.
Село Осиновка расположено в 22 км к северо-востоку от Уссурийска и в 17 км восточнее районного центра - Михайловки. Население Осиновки - около 1,5 тыс. человек.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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