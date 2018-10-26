Врио губернатора Приморья Олег Кожемяко выехал на место обрушения автомобильного моста

Временно исполняющий обязанности губернатора Приморья Олег Кожемяко выехал на место обрушения автомобильного моста в Михайловском районе. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе краевой администрации, передает «Вести: Приморье».

Ранее сообщалось, что автомобильный мост рухнул в Михайловском районе Приморья, около села Осиновка, когда по нему проезжал грузовой автомобиль.

Село Осиновка расположено в 22 км к северо-востоку от Уссурийска и в 17 км восточнее районного центра - Михайловки. Население Осиновки - около 1,5 тыс. человек.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]