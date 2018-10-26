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Врио губернатора Приморья Олег Кожемяко выехал на место обрушения автомобильного моста

Врио губернатора Приморья Олег Кожемяко выехал на место обрушения автомобильного моста

Временно исполняющий обязанности губернатора Приморья Олег Кожемяко выехал на место обрушения автомобильного моста в Михайловском районе. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе краевой администрации, передает «Вести: Приморье».

Ранее сообщалось, что автомобильный мост рухнул в Михайловском районе Приморья, около села Осиновка, когда по нему проезжал грузовой автомобиль.

Село Осиновка расположено в 22 км к северо-востоку от Уссурийска и в 17 км восточнее районного центра - Михайловки. Население Осиновки - около 1,5 тыс. человек.


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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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