Полиция прокомментировала обрушение моста в Приморье
В дежурную часть отдела МВД России по Михайловскому району поступила информация о том, что на 5 километре автодороги Осиновка - Рудная Пристань произошло повреждение пролетов мостового перехода через реку Осиновка.
На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, МЧС, представители Примавтодора. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.
По предварительным данным, повреждение моста произошло в момент движения большегруза и легкового автомобиля. Оба транспортных средства двигались в сторону села Осиновка.
При падении прицеп Вольво откатился назад, защемив автомобиль Мазда Демио, двигавшийся сзади. 49-летний водитель Вольво не пострадал. Официальные данные о погибших пока не сообщаются, так как легковой автомобиль не извлечен из-под прицепа и воды.
Сотрудники Госавтоинспекции регулируют дорожное движение, направляя автотранспорт по альтернативной дороге. В настоящее время движение автотранспорта по мостовому переходу полностью ограничено. Объезд осуществляется через село Кремово.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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