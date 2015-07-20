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На автодороге п.Новый-Де-фриз-Седанка-Патрокл грузовик врезался в микроавтобус

На автодороге п.Новый-Де-фриз-Седанка-Патрокл грузовик врезался в микроавтобус

Фото: УМВД по ПК

В дежурную часть отдела МВД России по Надеждинскому району   поступило сообщение о наезде на стоящее транспортное средство в районе 6 км автодороги п.Новый-Де-фриз-Седанка-Патрокл. На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции, бригада скорой медицинской помощи.

Установлено, что 27-летний мужчина за рулем грузового автомобиля двигался со стороны Владивостока в направлении Уссурийска.  Не выбрав безопасную скорость движения, мужчина не справился с управлением и врезался в стоящий микроавтобус. В результате удара травмирован водитель микроавтобуса, 59-летний мужчина. Врачи диагностировали у него травмы головы и перелом ребер. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

На момент происшествия стаж вождения водителя грузового автомобиля – 6 лет, водителя микроавтобуса – 24 года.  По факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством. 

По данным Госавтоинспекции, на территории региона отмечен рост автоаварий по причине наезда на стоящее транспортное средство. Всего зарегистрировано 2 тыс. 807 ДТП, повреждено порядка 6  тыс. транспортных средств. В 76 случаях травмированы люди. 7 участников таких происшествий спасти не удалось.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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