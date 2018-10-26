Владимир Путин проверит работу врио губернатора Приморского края Олега Кожемяко
Президент России Владимир Путин встретится с временно исполняющими обязанности губернаторов в целях проверки их работы, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Известия". Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Речь идет о назначенных осенью врио, которые будут участвовать в губернаторских выборах в этом и следующем году. Это Сергей Морозов (Астраханская область), Казбек Коков (Кабардино-Балкария), Олег Кожемяко (Приморский край), Вадим Шумков (Курганская область), Игорь Артамонов (Липецкая область), Роман Старовойт (Курская область), Александр Беглов (Санкт-Петербург), Радий Хабиров (Башкирия), Александр Осипов (Забайкальский край).
По мнению экспертов, в рамках встреч российский лидер оценит способность избранных представителей держаться перед главой государства и уровень их информированности о ситуации в регионах. Также он рассмотрит разработанные руководителями предложения по устранению существующих проблем.
Специалисты полагают, что замены в губернаторском корпусе продолжатся, при этом большая часть из них возможна весной. Согласно их оценкам, кадровых перестановок следует ожидать в Волгоградской, Мурманской, Челябинской областях, а также в Северной Осетии.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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