В Приморье компетентные органы разберутся, кто виновен в обрушении моста в Михайловском районе

26 октября на 5 километре автодороги Осиновка - Рудная Пристань произошло обрушение пролетов мостового перехода через реку Осиновка.

Повреждение моста произошло, когда на нем находились грузовой и легковой автомобили, которые двигались в попутном направлении в сторону села Осиновка.

При падении прицеп Вольво, груженный картофелем, откатился назад, защемив автомобиль Мазда Демио, двигавшийся сзади. 49-летний водитель грузового автомобиля не пострадал, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на УМВД по ПК.

Сейчас, вечером 26 октября, для того, чтобы извлечь легковой автомобиль из-под прицепа, груз перемещают на другое транспортное средство.

Установлено, что большегруз принадлежит юридическому лицу.

Стоит отметить, что на данном участке автодороги установлен знак, ограничивающий движение грузового автотранспорта массой более 20 тонн.

После установления массы груза будет принято решение о возбуждении административного производства по статье 12.33 КоАП РФ (Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений)

Движение автотранспорта по мостовому переходу перекрыто. Инспекторы дорожно-патрульной службы работают на месте происшествия, направляя автомобили в объезд через село Кремово..

На месте происшествия организовано дежурство экипажей ДПС.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]