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Вчера, 21:55
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Спасатели пытаются добраться до несчастных в расплющенной "Мазде Демио"

Спасатели пытаются добраться до несчастных в расплющенной

В Михайловском районе произошло повреждение пролетов мостового перехода через реку Осиновка, когда на нем находились грузовой и легковой автомобили. Они двигались в попутном направлении, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на пресс-службу УМВД Приморья.

Напомним: на мосту ограничено движение автотранспорта массой свыше 20 тонн. При падении прицеп Вольво, груженный картофелем, откатился назад, защемив Мазду Демио. 49-летний водитель грузовика не пострадал.

Для того, чтобы извлечь легковой автомобиль из-под прицепа, груз вручную перемещают на другие транспортные средства. Проведение работ осложняют неблагоприятные погодные условия. В Приморском крае начались ливневые дожди.

Полиция благодарит волонтеров - неравнодушных жителей Приморья, которые в этих непростых погодных условиях помогают сотрудникам МВД и МЧС.

Движение автотранспорта по мостовому переходу перекрыто. Сотрудники Госавтоинспекции организовали объезд через село Кремово.

Назначено проведение ряда исследований. По результатам будет принято процессуальное решение.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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