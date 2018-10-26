Олег Кожемяко назвал предварительную причину обрушения моста через р.Осиновка в Приморье
Обрушение моста на трассе Осиновка-Рудная Пристань произошло из-за перегруза фуры, которая переезжала через мост на реке Осиновка в Михайловском районе Приморья. Об этом врио губернатора Приморья Олег Кожемяко заявил журналистам на месте происшествия.
"Ограничение по массе для этого моста 20 т. Сам большегруз весит 15-16 тонн, плюс сам груз 20 тонн. Итог перегруз в полтора раза", - уточнил Олег Кожемяко.
Ранее сообщалось, что сегодня днем, 26 октября на пятом километре автодороги Осиновка–Рудная Пристань произошло обрушение двух пролетов моста в момент движения по нему груженой фуры.
Как уточнили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, объезд поврежденного участка можно осуществить по автодороге Осиновка–Кремово–Нефтебаза. Водители, двигающиеся по федеральной трассе А-370 «Уссури» Хабаровск–Владивосток, могут съехать на нее на перекрестке, расположенном на 618 километре. Водители, двигающиеся по дороге Осиновка–Рудная Пристань, – на 5 километре.
По словам главы Приморья, в настоящее время в Приморья в аварийном положение находятся 149 мостов. "Многолетнее невнимание к этим проблемам дорожных служб, властей всех уровней приводит к таким результатам. Конечно, мы одномоментно не сможем отремонтировать все 149 мостов, но объединив силы местных, краевых властей, правительства России, мы будем планомерно проводить эту работу и исправлять ситуацию", - сказал Олег Кожемяко.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
26.10.2018 В Приморье компетентные органы разберутся, кто виновен в обрушении моста в Михайловском районе
-
26.10.2018 Движение по трассе Осиновка-Рудная Пристань запущено через Кремово-1
-
16.10.2018 Олег Кожемяко взял под контроль ситуацию с виадуком, рухнувшим на трассе Седанка—Патрокл
-
03.08.2017 Большегруз с трассы Осиновка–Рудная Пристань отправлен на арестплощадку
-
02.08.2017 Стало известно почему рухнул мост под Арсеньевым(видео)
-
02.08.2017 В центральном Приморье на трассе Осиновка-Рудная Пристань обрушился мост
Добавить комментарий