Топилин прокомментировал свои слова о беспрецедентном росте зарплат

Заявление о «беспрецедентном росте зарплат» должно восприниматься нормально, это хорошая новость, сказал глава Минтруда Максим Топилин во время заседания Российской трехсторонней комиссии по регулированию трудовых отношений, сообщает «РИА Новости».

«Я считаю, что хорошие новости должны восприниматься нормально. А почему-то это вызывает какие-то вопросы», — заявил Топилин, добавив, что нужно учиться позитивно воспринимать хорошие новости. «Каждый на себя мерит, у кого-то больше выросла, у кого-то меньше», — подчеркнул министр. Топилин отметил, что опирался на данные Росстата.

Ранее, 24 октября, во время выступления в Совфеде Топилин рассказал, что зарплаты в России растут «беспрецедентными темпами» и в этом году увеличились на 11%. Такие показатели он связал с установлением минимального размера оплаты труда (МРОТ) на уровне прожиточного минимума.

Соответствующий закон в марте подписал президент России Владимир Путин. Таким образом, МРОТ стал равен 11 163 руб., в мае закон вступил в силу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]