Новости Общество Происшествия

QR Код этой страницы
Вчера, 23:31
  0

В Приморье задержали водителя фуры, подозреваемого в обрушении моста

В Приморье задержали водителя фуры, подозреваемого в обрушении моста

Водитель фуры, из-за которой, по предварительным данным, обрушился мост в Приморье, задержан, сообщил РИА Новости представитель администрации края.

Ранее в МЧС сообщили, что автомобильный мост обрушился во время проезда по нему большегруза. Обстоятельства уточняются, проводится проверка. Полиция организовала объезд. Большегруз, который шел по мосту в момент его обрушения, придавил легковую машину. СУСК начал проверку. По данным следователей, предположительно, один человек погиб, но пока нельзя сказать, сколько человек было в раздавленной фурой машине.

МЧС сообщало, что фура, по предварительным данным, стала причиной обрушения моста. Ранее врио губернатора Приморья Олег Кожемяко заявил, что предварительной причиной обрушения моста в Приморье стало превышение нагрузки проходящей по нему фурой в 1,5 раза.
"В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства происшествия, водитель фуры задержан", — сказал собеседник агентства.

 

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Одноклассниках,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:

Владивостокский аэропорт должен получить имя:



Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Отдых у моря