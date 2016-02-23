В Приморье задержали водителя фуры, подозреваемого в обрушении моста
Водитель фуры, из-за которой, по предварительным данным, обрушился мост в Приморье, задержан, сообщил РИА Новости представитель администрации края.
Ранее в МЧС сообщили, что автомобильный мост обрушился во время проезда по нему большегруза. Обстоятельства уточняются, проводится проверка. Полиция организовала объезд. Большегруз, который шел по мосту в момент его обрушения, придавил легковую машину. СУСК начал проверку. По данным следователей, предположительно, один человек погиб, но пока нельзя сказать, сколько человек было в раздавленной фурой машине.
МЧС сообщало, что фура, по предварительным данным, стала причиной обрушения моста. Ранее врио губернатора Приморья Олег Кожемяко заявил, что предварительной причиной обрушения моста в Приморье стало превышение нагрузки проходящей по нему фурой в 1,5 раза.
"В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства происшествия, водитель фуры задержан", — сказал собеседник агентства.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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