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Спасатели деблокировали автомобиль, зажатый фурой при обрушении моста в Приморье

Спасатели деблокировали автомобиль, зажатый фурой при обрушении моста в Приморье

Женщина и ребенок погибли при обрушении моста в Приморье в иномарке, которую зажало скатившейся фурой, сообщают "Вести:Приморье" со сылкой на УМВД по Приморью.

Ранее "Вести:Приморье" сообщили, что автомобильный мост обрушился во время проезда по нему большегруза. Грузовик в момент обрушения моста придавил легковую машину.

"Водитель перевозил 20 тонн картофеля, вес самой фуры свыше 7 тонн. Для того, чтобы извлечь легковой автомобиль из-под прицепа, в течение нескольких часов производилась его перегрузка. Когда работы были завершены, прицеп сдвинули с места. В салоне легкового автомобиля находились два человека: 25-летняя жительница Арсеньева, а также 3-летняя девочка", — сообщает полиция.

МЧС сообщало, что фура, по предварительным данным, стала причиной обрушения моста. Ранее врио губернатора Приморья Олег Кожемяко заявил, что предварительной причиной обрушения моста в Приморье стало превышение нагрузки проходящей по нему фурой в 1,5 раза.

 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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