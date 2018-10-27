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В Приморье в связи с трагедией на мосту запущена акция солидарности

В Приморье в связи с трагедией на мосту запущена акция солидарности

В социальных сетях Приморского края запустили акцию #мыприморцымыедины, цель которой добиться максимально честного и непредвзятого расследования трагедии с обрушением моста через р.Осиновка на трассе А181 в центральном Приморье, сообщает @ vestiprim.

"Дорогие Приморцы и неравнодушные жители нашей страны. Эта страшная трагедия унесла жизни двух замечательных человечков. Чтобы смерть девочек не списали на водителя большегруза, давайте всем краем добьемся, чтобы была реальная проверка, чтобы расследование было открытым, чтобы настоящие виновные понесли наказание. Вместо мы сила мы сможем добиться справедливости. Запускаем акцию #мыприморцымыедины, чтобы это дело не спустили на тормозах", - пишут инициаторы акции.

Ранее "Вести:Приморье" сообщали, что 26 октября на пятом километре автодороги Осиновка–Рудная Пристань произошло обрушение двух пролетов моста в момент движения по нему груженой фуры. В момент катастрофы на мосту находился автомобиль Мазда Демио. Его водитель - 25-летняя жительница Арсеньева и ее 3-летняя дочь погибли мгновенно.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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