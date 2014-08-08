Туристы из Владивостока попали под удар супертайфуна Yutu (фото)

В ночь с 24 на 25 октября популярное у жителей Приморского края туристическое место для отдыха - Северные Марианские острова оказались во власти самого мощного для этих мест за все время синоптических наблюдений тропического шторма.

Остров Сайпан, который входит в состав архипелага, до сих пор не может оправиться от удара стихии. Местный аэропорт не работает из-за повреждений и отсутствия электричества. Туристы, среди которых есть жители Владивостока, ждут, когда смогут вернуться домой, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на vl.ru.

Первые признаки тайфуна на острове почувствовали еще днем 24 октября. Начался сильный ветер с дождем. Ольга, жительница Владивостока, приехала на Сайпан как самостоятельный турист и даже не думала, что отдых на Марианских островах обернется такой стороной: «Ночью очень сильный был ветер, конечно, ничего не было видно, – вспоминает Ольга. – А утром встали – разруха. Такое ощущение, что все выгорело здесь. Все деревья переломаны, зелень на них отсутствует. Здания разрушены».

По информации Gismeteo, в результате буйства стихии были повреждены дома, повалены многочисленные деревья и линии электропередачи. По данным НАСА, это был самый сильный шторм, который когда-либо наблюдался на Северных Марианских островах.

В управлении по туризму Северных Марианских островов сообщают, что местные власти достаточно оперативно приступили к работам по расчищению основных дорог от повалившихся деревьев и восстановлению упавших ЛЭП. Большинство главных и второстепенных дорог уже открыты для движения.

«Паники какой-то не наблюдается, – отметила Ольга. – российских туристов мы сами не можем найти, чтобы хотя бы связаться. Сейчас менеджер нашей авиакомпании помогает сориентироваться по вылетам».

Ольга должна была улететь еще 25 октября, но тайфун серьезно повредил и аэропорт Сайпана. Он, как и многие другие организации, остался и без электричества. Пока Ольга живет в отеле.

«У нас отель, как оказалось, очень хороший, устойчивый, работает генератор, – сообщила жительница Владивостока. – Нам продлевают пребывание постепенно. Цены никто не повышал, мародерства не видно. Сейчас солнце – погода отличная. Расчищают остров потихоньку».

Отметим, что, по последней информации, аэропорт откроют уже в воскресенье, 28 октября, для коммерческих полетов. То есть туристы из-за рубежа, в том числе из России, смогут прилететь домой.

По информации Gismeteo, Yutu сохранит статус супертайфуна в ближайшие дни и, вероятнее всего, останется опасным тропическим циклоном, поскольку он движется в сторону Азии. Районы от Филиппин до Японии должны оставаться начеку из-за возможных последствий этого тропического циклона на следующей неделе.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]