Неделю против онкозаболеваний стартует в Приморье

Приморский край примет участие во всероссийской акции, направленной на профилактику и диагностику онкологических заболеваний. С 29 октября по 2 ноября в медучреждениях региона пройдут мероприятия, нацеленные на раннее выявление рака груди.

Как сообщили в департаменте здравоохранения, медицинская акция «Вместе против рака груди» будет проходить в поликлиниках Приморья в течение недели.

«С 29 октября по 2 ноября наши медицинские учреждения ждут всех желающих на медицинский осмотр. Женщинам предложат пройти УЗИ молочных желез, а если возраст старше 40 лет, то маммографию», – сообщили в ведомстве.

Ряд лечебных учреждений региона в это время будет проводить дополнительные обследования женщин, а также поможет всем желающим разобраться в вопросах сохранения здоровья, самодиагностике заболевания и его профилактике.

Так, в женской консультации Приморского краевого перинатального центра, расположенной на Светланской, 105, с 29 октября по 2 ноября также будет проводиться бесплатное обследование молочных желез.

«Рак молочной железы – распространенная форма злокачественных заболеваний у женщин. Ранняя диагностика заболеваний позволяет полностью вылечить болезнь более чем в 90% случаев. Поэтому мы традиционно приглашаем женщин принять участие в акции», – говорит главный врач медучреждения Татьяна Курлеева.

В течение недели женщины, приписанные к консультации, а это Ленинский и Фрунзенский районы Владивостока, смогут побывать на осмотре у специалистов, а также получить ответы на все интересующие вопросы и при необходимости получить направления на маммологическое обследование. Специалисты женской консультации дадут направление на бесплатное обследование в поликлинику №6, вместе с которой Перинатальный центр и проводит данную акцию.

Кроме этого, в четверг, 1 ноября, жительниц Приморья приглашают на круглый стол, посвященный вопросам заболевания раком молочной железы. В обсуждении вопросов примут участие врачи Перинатального центра и владивостокской поликлиники №6. Начало – в 11.00.

Внимание! При посещении лечебных учреждений в рамках Недели против рака молочной железы необходимо иметь при себе паспорт и полис медицинского страхования, СНИЛС.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]