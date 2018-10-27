Первые жертвы гололеда появились в Приморье (фото, видео)
В ночь на 27 октября в северных, северо-восточных районах Приморья прошел снег различной интенсивности, сообщают "Вести:Приморье". Это сразу осложнили движение по дорогам края, появились первые жертвы гололеда. Так, по данным инстаграм-паблика dpskontrol_125rus, в Чугуевском районе Приморья с трассы "ушла" фура.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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