Первые жертвы гололеда появились в Приморье (фото, видео)

В ночь на 27 октября в северных, северо-восточных районах Приморья прошел снег различной интенсивности, сообщают "Вести:Приморье". Это сразу осложнили движение по дорогам края, появились первые жертвы гололеда. Так, по данным инстаграм-паблика dpskontrol_125rus, в Чугуевском районе Приморья с трассы "ушла" фура.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]