У футбольного клуба "Луч" (Владивосток) появится свой стадион

Стадион «Юность» во Владивостоке передадут футбольному клубу «Луч». Юные футболисты и профессиональные спортсмены смогут заниматься там на постоянной основе. Об этом врио Губернатора Приморья Олег Кожемяко заявил на встрече с руководством и представителями клуба в субботу, 27 октября.

Центр подготовки юных футболистов «Луч» является структурным подразделением одноименного футбольного клуба. В настоящее время здесь занимаются около 300 детей и подростков 11-ти возрастных групп – с 7 до 20 лет.

По словам руководителей центра, на их базе создана одна из лучших детских футбольных школ Дальнего Востока.

«Наши воспитанники неоднократно побеждали на краевых, региональных, российских и международных турнирах различного уровня. Они уже выступают в профессиональных клубах», – отметили в центре.

Сегодня тренировки спортсменов проходят на стадионе «Юность», на футбольном поле с искусственным покрытием, учебно-тренировочной базе «Седанка» и в спортивном комплексе «Локомотив».

Олег Кожемяко посетил занятие юных футболистов на стадионе, пообщался с родителями и руководством клуба. Мама одного из спортсменов рассказала, что ребята очень любят то, чем занимаются, и им хотелось бы, чтобы у них наконец появилось постоянное место для тренировок, которое могло бы принадлежать клубу. Договор безвозмездного пользования стадиона «Юность» действует только до июня 2019 года.

«Есть заинтересованность инвесторов, они хотят развивать клуб. Готовы помочь и с раздевалками, трибунами, отремонтировать стадион. Но пока он находится в краткосрочной аренде, нет возможности этого сделать», – отмечает руководство клуба.

Врио Губернатора отметил, что необходимо найти системное решение всех вопросов, которые сейчас есть у «Луча». По итогам встречи он озвучил ряд поручений.

«Сегодня дано поручение краевому департаменту земельных и имущественных отношений, краевой спортшколе о том, чтобы они в недельный срок согласовали график, разработали дорожную карту по передаче в долгосрочный период имущества, находящегося здесь, клубу. До конца ноября имущество должно быть передано», – заявил он.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]