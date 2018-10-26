У семьи из "Мазды Демио" не было шансов выжить при обрушении моста в центральном Приморье - спасатели
При обрушении моста через осиновку у погибших людей( на фото) не было шансов выжить, заявили спасатели.
При обрушении пролетов моста автомобиль Mazda Demio оказался зажат между бетоноой опорой и прицепом фургона. По словам очевидцев, легковушка превратилась в смятую груду металлолома. Между опорой моста и фургоном было примерно 40 сантиметров, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на dv.kp.ru.
Спасатели утверждают, что при таком характере повреждений выжить попросту невозможно, независимо от того, насколько оперативно была бы оказана экстренная помощь, сообщает администрация края.
Напомним, 27 октября на пятом километре автодороги Осиновка — Рудная Пристань обрушились два пролета моста. В этот момент по нему ехала груженая фура и легковой автомобиль Mazda Demio. В момент обрушения прицеп большегруза откатился назад и зажал иномарку. Несколько часов спасатели пытались добраться до зажатого автомобиля. Поздно ночью им удалось это сделать. В раздавленом автомобиле Мазда Демио были обнаружены тела 25-летней Виктории Приставко и ее 3-летней дочери Кира.
Объезд поврежденного участка возможен по автодороге Осиновка—Кремово—Нефтебаза. Водители, едущие по федеральной трассе А-370 «Уссури» Хабаровск—Владивосток, могут съехать на нее на перекрестке 618-го километра. Водители, двигающиеся по дороге Осиновка—Рудная Пристань, — на пятом километре.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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