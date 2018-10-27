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Вчера, 23:39
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Автомобилисты недовольны пробками по пути к сельхозярмарке в центре Владивостока

Автомобилисты недовольны пробками по пути к сельхозярмарке в центре Владивостока

На центральной площади Владивостока проходит продовольственная ярмарка. Для удобства жителей и гостей региона, по поручению врио Губернатора Олега Кожемяко, приморские сельхозпроизводители представляют свою продукцию еженедельно по субботам и воскресеньям.
Приобрести овощи, фрукты, а также другую продукцию более 200 фермеров и производителей региона можно с 9.00 до 18.00. Ярмарка этого сезона будет работать до конца ноября, сообщает сайт администрации Приморья.

Пресс-служба региональной администрации отмечает, что по инициативе Олега Кожемяко для удобства горожан проведение главной продовольственной ярмарки региона перенесли на субботу и воскресенье, ранее она проходила по пятницам и субботам. Кроме того, врио Губернатора поручил городским властям в ближайшее время оформить шатры на ярмарке в едином стиле.

В тоже время, автомобилисты, пытавшиеся попасть на субботнюю сельхозярмарку отмечают, что столкнулись с большими трудностями при попытки припарковаться около здания администрации Приморья. В районе единственного проезда к бесплатной парковке около здания приморского "Белого дома" ведутся дорожные и землеустроительные работы, что значительно затрудняет доступ владельцев автомобилей к ближайшей к сельхозярмарке парковке.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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